"Грандиозная мистификация": Трамп оценил украинский след в деле о вмешательстве РФ в выборы

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп надеется на изучение главой американского Минюста возможной причастности Украины к началу расследований против него в США.

Во время четырехдневного государственного визита в Японию, Трамп прокомментировал рассмотрение генпрокурором США Уильямом Барром истории вмешательства РФ в американские выборы.

Он заявил о заинтересованности в получении документов, касающихся Украины, относительно расследования ситуации с президентской кампанией 2016 года.

Читайте такжеТрамп рассказал, как в США расследуются "невероятные" факты "сговора" Клинтон и Украины"Я надеюсь, что он смотрит на Великобританию, я надеюсь, что он смотрит на Австралию, я надеюсь, что он смотрит на Украину, и я надеюсь, что он смотрит на все", - подчеркнул Трамп.

"Я рассекретил все документы и надеюсь что Барр изучит роль Великобритании, Австралии и Украины, потому что речь идет об одной из самых грандиозных мистификаций в истории этой страны. Мы узнаем, что произошло, когда и почему", - добавил Трамп

Напомним, Трамп настаивал на расследовании против Джо Байдена из-за Украины.

Ранее Трамп рассказал об украинском заговоре в пользу Клинтон.