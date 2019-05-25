В НАТО одобрили новую военную стратегию

Йенс Столтенберг, НАТО 03 / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический Альянс впервые за десятилетия хочет представить новую военную стратегию.

Военные эксперты НАТО одобрили новую военную стратегию для Альянса, рассказал генсек в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, часть которого опубликовала газета Die Welt.

По словам Столтенберга, сила Альянса заключается в том, что он может измениться в случае необходимости.

Генсек НАТО добавил, что с 2014 года на Востоке и Юге возникли "новые условия безопасности" и новые вызовы, кроме того, Россия все чаще использует против Запада ядерную угрозу.

"На этой неделе (20-16 мая — Ред.) наши военные эксперты приняли новую военную стратегию для Североатлантического Альянса… Речь идет о полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем. Это иногда требует новых военных концепций", — сказал Столтенберг.

Напомним, в октябре 2018 года президент России Владимир Путин во время заседания клуба Валдай в Сочи говорил, что те, кто применит ядерное оружие против РФ, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".

Власти США обвинили Россию в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и пригрозили со 2 февраля 2019-го выйти из соглашения.

В начале марта Путин своим указом приостановил выполнение РФ ракетного договора.

Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — договор между СССР и США, подписанный лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988-го.

Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до 1 тысячи км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.