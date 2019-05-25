В НАТО одобрили новую военную стратегию

РФ все чаще использует против Запада ядерную угрозу, отметил генсек Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический Альянс впервые за десятилетия хочет представить новую военную стратегию.
Военные эксперты НАТО одобрили новую военную стратегию для Альянса, рассказал генсек в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, часть которого опубликовала газета Die Welt.
По словам Столтенберга, сила Альянса заключается в том, что он может измениться в случае необходимости.
Генсек НАТО добавил, что с 2014 года на Востоке и Юге возникли "новые условия безопасности" и новые вызовы, кроме того, Россия все чаще использует против Запада ядерную угрозу.
"На этой неделе (20-16 мая — Ред.) наши военные эксперты приняли новую военную стратегию для Североатлантического Альянса… Речь идет о полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем. Это иногда требует новых военных концепций", — сказал Столтенберг.
Напомним, в октябре 2018 года президент России Владимир Путин во время заседания клуба Валдай в Сочи говорил, что те, кто применит ядерное оружие против РФ, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".
Власти США обвинили Россию в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и пригрозили со 2 февраля 2019-го выйти из соглашения.
В начале марта Путин своим указом приостановил выполнение РФ ракетного договора.
Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — договор между СССР и США, подписанный лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988-го.
Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до 1 тысячи км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.