Генсек НАТО о конфликте на Донбассе: там "хрупкое перемирие"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал конфликт на востоке Украины, заявив, что там "хрупкое перемирие".

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Франсуа Олландом, пишет Европейская правда.

В то же время Столтенберг поблагодарил главу французского государства за его совместные с канцлером ФРГ Ангелой Меркель усилия в поисках политического решения возникшего конфликта.

"Перемирие хрупкое, но, похоже, что оно соблюдается. Важно, чтобы все стороны придерживались своих обязательств. И чтобы сепаратисты, поддерживаемые Россией, не использовали прекращение огня для подготовки новой атаки", - отметил генсек.

Также он призвал стороны к отводу тяжелого вооружения в соответствии с минскими соглашениями.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО имеет документальные данные о военном присутствии России на востоке Украины.