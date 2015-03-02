Генсек НАТО о конфликте на Донбассе: там "хрупкое перемирие"

Важно, чтобы боевики не использовали прекращение огня для подготовки новой атаки, отметил Столтенберг.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал конфликт на востоке Украины, заявив, что там "хрупкое перемирие".
Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Франсуа Олландом, пишет Европейская правда.
В то же время Столтенберг поблагодарил главу французского государства за его совместные с канцлером ФРГ Ангелой Меркель усилия в поисках политического решения возникшего конфликта.
"Перемирие хрупкое, но, похоже, что оно соблюдается. Важно, чтобы все стороны придерживались своих обязательств. И чтобы сепаратисты, поддерживаемые Россией, не использовали прекращение огня для подготовки новой атаки", - отметил генсек.
Также он призвал стороны к отводу тяжелого вооружения в соответствии с минскими соглашениями.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО имеет документальные данные о военном присутствии России на востоке Украины.