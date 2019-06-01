В Конгрессе США инициировали усиление поддержки Украины: стали известны подробности

1 июня 2019, 13:56

Украина может получить статус главного союзника США вне НАТО.

США, конгресс
Украина может стать главным союзником США вне НАТО

В посольства Украины в США сообщили о том, что в Палате представителей Конгресса США представили проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

Отмечается, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на "усиление обороноспособности нашего государства, в том числе, путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепления возможностей Украины противостоять российским кибератакам".

Читайте такжеГлава делегации США рассказал, какое "четкое" послание передал Зеленскому Трамп"Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами", - говорится в сообщении посольства.

Законопроект предусматривает "возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период с момента вступления данного документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс".

"Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств", - отметили в посольстве.

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Согласно сообщению, в проекте говорится, что политика США должна включать поддержку: суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также евроатлантической и европейской интеграции нашего государства; права народа Украины свободно определять свое будущее и принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и политики безопасности, в том числе относительно взаимоотношений с другими странами и международными организациями без вмешательства, запугивания или давления со стороны других стран.

Читайте такжеВ Госдепе объяснили, почему отозвали посла США из УкраиныТакже отмечается, что политика США должна включать поддержку права Украины на защиту от российской агрессии путем предоставления ей помощи в сфере безопасности со стороны США; дальнейшего утверждения демократических ценностей в Украине, в том числе путем укрепления верховенства права, усиления прозрачности и ответственности в государственном секторе, а также борьбы с коррупцией.

Кроме того, политика США должна быть направлена на неприятие каких-либо территориальных изменений Украины, совершенных силовым способом, в том числе путем незаконного вторжения РФ в Крыму и Донбасс и оккупации этих территорий; осуждение удерживания российской стороной 24-х членов экипажей судов украинских ВМС, захваченных вблизи Керченского пролива; настоятельное побуждение РФ к полной имплементации Минских договоренностей, поддержки развертывания на Донбассе международных механизмов в сфере безопасности, обеспечения безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев.

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Согласно сообщению, соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

Читайте такжеВ Конгрессе США распекли Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛОКак подчеркнул президент Владимир Зеленский, проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о прочном стратегическом партнерстве двух стран.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

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США Конгресс Владимир Зеленский Украина
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