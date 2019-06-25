Митрополит РПЦ заявил, что во Второй мировой погибали "некрещеные и безбожники"

Митрополит Иоанн / Коммерсант

На начальном периоде боев на советско-германском фронте Второй мировой войны лишь некрещеные солдаты Красной Армии погибали − "поскольку были безбожниками".

С таким заявлением, во вторник, 25 июня, выступил глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

"В первые месяцы войны более 60 процентов Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время были убиты", — отметил священнослужитель.

По его мнению, солдатам пришлось принести свои жизни в жертву "за безбожие".

"Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие", — заявил священнослужитель

Более того, митрополит Иоанн убежден, что "войну выиграли крещеные люди".

Напомним, ранее священник РПЦ предрек русским вымирание, а России - опустошение.