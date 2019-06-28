Смертельная жара: в Европе из-за экстремальных температур умерли трое

Температура воздуха достигает 45 градусов / AFP

Экстремально жаркая погода в городах Европы стала причиной нескольких смертей. Так, Франция в пятницу зафиксировала самую высокую температуру за всю историю страны - 44,3 градуса по Цельсию.

Высокие температуры повлекли за собой смерти во Франции, Германии, Испании и Италии, в основном среди пожилых людей, передает BBC.

По крайней мере, две смерти, связанные с тепловой волной, были зарегистрированы в Испании.

17-летний парень после того, как он отработал на поле одной из ферм, решил охладиться в бассейне. Юноша забился в конвульсиях и потерял сознание, его увезли на скорой, но спасти подростка не удалось.

По сообщениям полиции, 93-летний мужчина упал в обморок и скончался на улице в северном городе Вальядолид, причиной смерти стал тепловой удар.

Также от теплового удара в итальянском Милане скончался 72-летний бездомный - его нашли мертвым на главной железнодорожной станции.

Ранее синоптики предупреждали о 40-градусной жаре в Европе.