Los Angeles Times исправила статью о рекомендации путешествовать в Крым

В Los Angeles Times признали, что со статусом Крыма напортачили / Фото: REUTERS

Вице-президент Los Angeles Times Хиллари Мэннинг распорядилась внести изменения в материал журналиста Джеффа Опдайка, который призывает путешествовать в аннексированный Крым через территорию России.

Накануне редакция Голоса Америки отправила в издание запрос, в котором уточнялась позиция издания по статуту Крыма и является ли она общей редакционной политикой.

В издании на обращение отреагировали и внесли в материал некоторые коррективы.

"Эта статья была обновлена с учетом того, что въезд в Крым из России – это нарушение украинского законодательства, а те, кто это осуществит, рискуют предстать перед уголовной ответственностью в Украине, которая может включать либо отказ на въезд, либо тюремное заключение. Кроме того, Государственный департамент рекомендовал гражданам США не путешествовать в Крым "из-за оккупации территории Украины Россией и нарушений со стороны оккупационной администрации", – говорится в правках к статье.

В Министерстве информационной политики Украины готовят в редакцию Los Angeles Times письмо для уточнения позиции издания по статусу аннексированного украинского полуострова Крым. Первый заместитель министра Эмине Джеппар пообещала позже озвучить тезисы, которые будут изложены в тексте письма.

Как ранее сообщалось, журналист известной газеты Los Angeles Times Джефф Опдайк опубликовал статью, в которой опосредовано назвал законной аннексию Россией украинского Крыма и призвал читателей посетить полуостров.