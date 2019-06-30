Солнцепек в Европе: от жары легли в могилу восемь человек

Из-за жары в Европе гибнут люди / УНИАН

Восемь жителей Европы протянули ноги из-за аномальной жары. Люди не выдержали перегрева.

Больше всего от высокой температуры воздуха страдают жители Франции - здесь по состоянию на 29 июня погибли четверо человек, сообщает DW. Первой жертвой солцепека стал 33-летний кровельщик, который работал при температуре воздуха +35.

В Италии и Испании зафиксированы еще по две смерти из-за высокой температуры воздуха.

Отметим, что 28 июня во Франции синоптики зафиксировали сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. Наивысшее столбик термометра поднялся в коммуне Галларг-ле-Монтьо, расположенном в южном департаменте Гар - до +45,9 градуса по Цельсию.

Читайте такжеСмертельная жара: в Европе из-за экстремальных температур умерли троеМетеорологи ожидают, что в целом температура воздуха в июле и августе в Европе окажется выше нормы. Эксперты сообщают, что высокая температура воздуха может привести к проблемам со сном и увеличить риск сердечнососудистых заболеваний. Они напоминают, что сильнее всего жара сказывается на детях и пожилых людях, поэтому им следует ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы дня.

Напомним, ранее синоптики предупредили европейцев о 40-градусной жаре.

Также ранее синоптик предупредил о температурной аномалии в июне-2019.