Акционер Рустави 2 потребовал наказать грозящегося мочиться в вина гендиректора канала

Николоз Гварамия / Скриншот из видео

Акционер и совладелица Рустави 2 Нино Нижарадзе подала жалобу в грузинскую Генпрокуратуру – в которой она настаивает на начале расследование по делу о возможном превышении полномочий гендиректором канала Николозом Гварамией.

Соответствующую информацию озвучил адвокат Георгий Кавлашвили. "Согласно изученной нами документации телекомпании с 2014 года, подтверждается, что в условиях растущего рекламного рынка "Рустави 2" получает меньше доходов, чем это есть на самом деле", — цитирует его РИА Новости.

Юрист также не исключил, что речь может идти о превышении полномочий со стороны Гварамии, поскольку "признаки преступления налицо".

Напомним, ранее стартовал международной скандал, когда ведущий Георгий Габуния в студии телеканала Рустави 2 записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем журналист в предельно жесткой и местами скабрезной форме (с использованием матерных ругательств) нанес оскорбление не только российскому лидеру, но и обложил его покойных родителей.

Далее, в Госдуме РФ предложили запретить поставки в страну вин и воды из Грузии. Позже гендиректор Рустави 2 Николоз Гварамия отреагировал на угрозы и заявил о том, что готов лично мочиться грузинские вина и минеральную воду .

Кроме того, грузинские СМИ начали "обсасывать" тему о том, что Габуния и Гварамия якобы являются гомосексуальной парой. А свое матерное оскорбление в адрес Путина телеведущий записал по прямому указанию и едва ли не под диктовку Михаила Саакашвили.