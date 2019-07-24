"Спусти меня в канализацию": прах Сергея Доренко развеяли в Крыму

24 июля 2019, 17:32

Вторую часть праха Сергея Доренко развеяли в Крыму.

Доренко
Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму / youtube.com

Прах Сергея Доренко, известного российского журналиста, теле- и радиоведущего, главного редактора радиостанции Говорит Москва, частично захоронили на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, 18 мая.

23 июля, в среду, вторую часть праха Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму, как он и просил.

"Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву". Я рада, что побывала здесь", —  написала в Telegram его вдова Юлия.

Юлия добавила, что ее муж был "слишком живым", чтобы просто уйти и стать частью прошлого. "Ты с нами. Здесь и сейчас", — написала она.

Читайте такжеБросил жену ради молодой журналистки: что известно о личной жизни ДоренкоНапомним, Сергей Доренко трагически погиб в Москве 9 мая. В тот день он ехал на мотоцикле, внезапно потерял управление и пролетел наискосок до отбойника встречной полосы. По предварительным данным, журналисту стало плохо за рулем.

На следующий день, 10 мая, была назвала настоящая причина смерти Доренко. Главный редактор радиостанции Говорит Москва умер от разрыва аорты, сообщили его коллеги по радиостанции со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы.

"Главный редактор "Говорит Москва" умер от разрыва аорты. "Аневризма грудной части аорты разорванная" - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы", - рассказала радиостанция.

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