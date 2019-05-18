Доренко кремировали: прах развеют в Крыму над горой Митридат

Доренко кремировали / Скриншот видео с youtube.com

Прах Сергея Доренко, известного российского журналиста, теле- и радиоведущего, главного редактора радиостанции Говорит Москва, частично захоронили на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, 18 мая.

С телекиллером 90-х прощались в Москве 17 мая. Людей было много. В ритуальный зал Троекуровского кладбища пришли вдова Доренко – Юлия Силявина, мать телеведущего, бывшая жена - Марина Федоренкова и дети от первого брака - Ксения, Екатерина и Прохор.

Отметим, ДТП, в котором погиб Сергей Доренко, произошло 9 мая 2019 года. Вскрытие показало, что у журналиста были серьезные проблемы со здоровьем сердца.

"Часть праха захоронили сегодня на Аллее журналистов на следующий день после кремации, оставшееся, согласно желанию Доренко, будет развеяно над горой Митридат в Керчи", - сказано в сообщении радиостанции "Говорит Москва".

Отмечается, что на захоронении присутствовали только родные и близкие умершего.

Прах Доренко разделили на две части / Говорит Москва

Митридат - гора в центре Керчи, на которой располагался античный город Пантикапей. Названа по имени понтийского царя Митридата VI Евпатора, погибшего здесь вследствие политической и военной борьбы с римлянами. Это имя, которое означает "дар Митры".

Читайте также"Мушки перед глазами": близкий друг Доренко раскрыл неожиданные подробности о смерти журналистаНапомним, ранее друг Сергея Доренко, писатель Бронислав Виногродский, рассказал о последней встрече с ним перед смертью.

Напомним, 9 мая Сергей Доренко в Москве ехал на мотоцикле, внезапно потерял управление и пролетел наискосок до отбойника встречной полосы. По предварительным данным, журналисту стало плохо за рулем.

Доренко умер в больнице, не приходя в сознание. Позже стало известно, что главред радиостанции Говорит Москва скончался от разрыва аорты.