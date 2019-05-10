Стала известна дата похорон Сергея Доренко

Сергея Доренко похоронят 12 мая, сообщил гендиректор радиостанции Говорит Москва / Скриншот видео с youtube.com

Прощание с российским журналистом, бывшим телеведущим, главным редактором радиостанции Говорит Москва 59-летним Сергеем Доренко состоится в столице РФ Москве в воскресенье, 12 мая, в траурном зале Троекуровского кладбища.

В тот же день после прощания Доренко похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил гендиректор радиостанции Говорит Москва Владимир Мамонтов, пишет Интерфакс.

По словам собеседника агентства, с Доренко попрощаются в 11 часов утра.

"Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая,… в траурном зале Троекуровского кладбища", — сказал управленец.

Напомним, 9 мая Сергей Доренко в Москве ехал на мотоцикле, внезапно потерял управление и пролетел наискосок до отбойника встречной полосы. По предварительным данным, журналисту стало плохо за рулем.

Доренко умер в больнице, не приходя в сознание. Позже стало известно, что главред радиостанции Говорит Москва скончался от разрыва аорты.