Две жены Доренко увиделись на его похоронах в Москве

17 мая 2019, 15:11

С Доренко должны были проститься еще 12 мая, однако дочери журналиста от первого брака устроили перепалку с его второй женой

Вторая жена Доренко и его мать / mk.ru

Прощание с известным радиоведущим, главным редактором радиостанции Говорит Москва Сергеем Доренко прошло 17 мая, в пятницу, на Троекуровском кладбище Москвы. Предыдущая церемония была сорвана из-за скандала между двумя семьями журналиста.

59-летний Сергей Доренко внезапно скончался 9 мая в центре Москвы, управляя мотоциклом. Судебно-медицинская экспертиза показала, что журналист умер в результате разрыва аорты.

С Доренко должны были проститься еще 12 мая, однако дочери журналиста от первого брака устроили перепалку с его второй женой, их ровесницей журналисткой Юлией Силявиной. Женщины намекнули, что молодая вдова якобы могла отравить супруга.

Также дочерей возмутило решение кремировать тело их отца, хотя Силявина и знакомые журналиста настаивают на том, что это было желание самого Доренко. 

В центре - син Прохор от первого брака / mk.ru

В результате полиция не выдала тело журналиста 12 мая до окончания полной экспертизы, которая в итоге не нашла никаких следов отравления.

Мама,молодая вдова, и две дочери Доренко от первого брака / mk.ru

В ритуальный зал Троекуровского кладбища пришли вдова Доренко - Юлия, мать телеведущего, бывшая жена - Марина и дети от первого брака - Ксения, Екатерина и Прохор.

Справа от Прохора - первая жена Доренко / mk.ru

Ранее Главред сообщал, у Сергея Доренко осталась молодая жена, с которой они официально оформили отношения в 2013 году, уже после рождения двух дочерей. Это был второй брак журналиста.

Юлия Силявина была намного младше своего мужа, который умер в возрасте 59 лет, - сейчас ей 34 года. Она родом из Омска, работала на радио Русская служба новостей, после чего устроилась ведущей на Говорит Москва, где Сергей Доренко был главным редактором. Тогда он и заметил молодую и амбициозную журналистку.Читайте также"Мушки перед глазами": близкий друг Доренко раскрыл неожиданные подробности о смерти журналиста

Вскоре коллеги начали подозревать интимную связь между ними, а когда Юлия забеременела и Сергей бросил первую жену в 2010 году, все окончательно прояснилось.

Журналист тогда оставил все свое имущество, квартиры в Москве и Минске, дома в Подмосковье, и переехал на съемную квартиру. Отметим, что первый раз Доренко женился еще в студенческие  годы – его избранницей стала Марина Федоренкова. От первого брака у Сергея Доренко остались две дочери и сын.

Напомним, ДТП, в котором погиб Сергей Доренко, произошло 9 мая 2019 года.  

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похороны Сергей Доренко
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