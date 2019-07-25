В России озвучили ультиматум Украине по задержанному танкеру

В России требуют немедленно вернуть танкер и извиниться / Фото: ГПСУ

Кремль требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера и извинений украинской стороны.

"Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера. Должны обязательно последовать и официальные извинения украинских властей. Но и в этом случае осадок, как говорится, останется", - заявил в Facebook член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, сейчас российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия соответствующих мер. Клинцевич пригрозил, что задержанием танкера Киев значительно осложнил отношения с Москвой. Действия СБУ он назвал "пиратскими".

Напомним, ранее СБУ показала видео задержания российского танкера Neyma.

Затем экипаж задержанного в Украине российского танкера Nika Spirit Neyma отпустили домой.

Позже в Госпогранслужбе рассказали подробности спецоперации.