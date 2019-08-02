Сценарист рассказал о важной сцене, выкинутой из сериала Чернобыль

2 августа 2019, 23:29

Автор констатировал, что избавился от достоверного на 100% эпизода.

Сериал Чернобыль
Сериал Чернобыль лишился сцены с партийным работником / HBO

Американский сценарист Крейг Мэзин и исполнительный продюсер сериала Чернобыль сознался, что уже из окончательной версии сериала вырезал весьма показательную сцену.

Как сообщает The Hollywood Reporter, кадры удалили из второго эпизода.

По словам Мэзина, он убрал сцену, когда партийный сотрудник убеждал женщину, что после аварии на Чернобыльской АЭС "нет никаких проблем".

Затем, по сюжету, коммунист попробовал уговорить чиновников позволить ему отменить парад 1 мая в Минске из-за загрязненного воздуха.

"Он не смог решить вопрос, и ему самому пришлось участвовать в демонстрации", — отметил Мэзин.

Сценарист подчеркнул, что данная ситуация действительно была правдивой. Однако причина, по которой он убрал ее из сериала, не занывается.

Напомним, весной нынешнего года легендарный американский кабельный телеканал НВО выпустил в эфир мини-сериал Чернобыль, посвященный катастрофе на ЧАЭС. Он имел громаднейший успех как у критики, так и у публики и сейчас входит в топ лучших сериалов по версии популярнейшего кинопортала Imdb.

В Украине сериал был показан на телеканале 1+1.

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