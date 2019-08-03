Пентагон взялся за разработку новых ракет после выхода из ДРСМ

США продолжат разработку наземных ракет / profi-forex.org

Соединенные Штаты Америки будут разрабатывать новые ракетные системы после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Учитывая несоответствие России (условиям договора), Министерство обороны США начало научные и опытно-конструкторские работы, которые соответствовали требованиям договора, начиная с 2017 года. Начальные шаги Департамента исследований и разработок были сосредоточены на мобильных, обычных, наземных крылатых и баллистических ракетных системах. Поскольку Соединенные Штаты добросовестно выполняли свои обязательства в рамках ДРСМ, эти программы находятся на начальной стадии", - цитирует Голос Америки сообщение Министерства обороны США.

"Теперь, когда мы вышли, Министерство обороны полностью будет продолжать разработку этих наземных ракет обычного типа как здравомыслящий ответ на действия России и части более широкого спектра обычных ударов Объединенных сил", - добавили в Пентагоне.

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Напомним, ранее Украина отреагировала на прекращение ракетного договора между РФ и США.