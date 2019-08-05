Воскресший из: президент Туркменистана проехался на джипе до "Врат ада"

Гурбангулы Бердымухамедов / Reuters

В Туркменистана по гостелеканалу показали 26-минутный сюжет про досуг в отпуске президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

В этом ролике Туркменбаши:

ездит верхом на лошади и велосипеде; тестирует новые образцы оружия правоохранителей; проверяет бассейн с министрами и "качается" с ними же в тренажерном зале; слушает новый трек своего внука Керима; дописывает книгу о породе собак Туркменский алабай.

Венцом видео стала поездка на специально оборудованном внедорожнике к пресловутым "Вратам ада" — газовому кратеру в пустыне Каракум.

Напомним, в официальном порядке Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Через несколько дней СМИ начали муссировать информацию (со ссылкой на главу Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева) о внезапной его смерти. Однако практически сразу смерть главы Туркменистана категорически опровергли дипломаты из посольства этой среднеазиатской страны в РФ.

25 июля внезапно "воскресший" Бердымухамедов появился перед зрителями.