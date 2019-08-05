Воскресший из: президент Туркменистана проехался на джипе до "Врат ада"

Похороненный СМИ президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов всячески теперь демонстрирует - он живее всех живых.
В Туркменистана по гостелеканалу показали 26-минутный сюжет про досуг в отпуске президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
В этом ролике Туркменбаши:
- ездит верхом на лошади и велосипеде;
- тестирует новые образцы оружия правоохранителей;
- проверяет бассейн с министрами и "качается" с ними же в тренажерном зале;
- слушает новый трек своего внука Керима;
- дописывает книгу о породе собак Туркменский алабай.
Венцом видео стала поездка на специально оборудованном внедорожнике к пресловутым "Вратам ада" — газовому кратеру в пустыне Каракум.
Напомним, в официальном порядке Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Через несколько дней СМИ начали муссировать информацию (со ссылкой на главу Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева) о внезапной его смерти. Однако практически сразу смерть главы Туркменистана категорически опровергли дипломаты из посольства этой среднеазиатской страны в РФ.
25 июля внезапно "воскресший" Бердымухамедов появился перед зрителями.