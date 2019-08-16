В России рухнуло здание: люди погибли под завалами

16 августа 2019, 14:13

Под развалинами оказались двое рабочих.

Обвал произошел во время работ по демонтажу/ скриншот

В Ленинградской области России в городе Волхов рухнула стена нежилого дома. Под завалами оказались двое человек. 

Инцидент произошел 16 августа на Кировском проспекте на заводе Апатит во время работ по демонтажу здания Пикалевского цемента компанией ООО Главцем.  Telegram-канал Mash на Мойке уточняет, что двое рабочих, оказавшихся под развалинами дома, погибли.

На место ЧП прибыла одна единица пожарной спецтехники, один поисково-спасательный отряд и две кареты скорой помощи.

Напомним, ранее во Львове на улице Лычаковская, случилось частичное обрушение в неэксплуатируемой части трехтажного жилого дома. Обошлось без жертв и пострадавших. 

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