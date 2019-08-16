Сценарист Чернобыля пожалел авторов русского сериала об аварии

Сценарист Чернобыля сочувствует создателям российской версии / скриншот из видео

Сценарист британского сериала об украинской аварии Чернобыль Крейг Мазин высказал свое мнение о конкурирующем сериале также об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, который снимает российский телеканал НТВ.

В беседе с IndieWire британец констатировал, что съемка сериала – это тяжелый труд, не всегда оцененный зрителями.

"Что бы ни происходило с политикой, Путиным, властью, в душе я всегда симпатизирую тем, кто занят съемками", — сказал он.

Мазин отметил, что видел огромное количество негативных комментариев под слитым на YouTube трейлером русского Чернобыля. Критику зрителей он воспринимает скептически, поэтому хотел бы пригласить авторов российской версии на ланч, чтобы рассказать, что их чувства ему очень знакомы.

Напомним, интернет выложили видеоролик-трейлер сериала, снятого в России по заказу телеканала НТВ, и посвященного катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года, который сразу же раскритиковали зрители.

Как ранее сообщалось, весной нынешнего года легендарный американский кабельный телеканал НВО выпустил в эфир мини-сериал Чернобыль, посвященный катастрофе на ЧАЭС. Он имел громаднейший успех как у критики, так и у публики и сейчас входит в топ лучших сериалов всех времен и народов по версии популярнейшего кинопортала Imdb. Главные роли в Чернобыле исполнили Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис и Эмили Уотсон.

В Украине сериал был показан на телеканале 1+1.