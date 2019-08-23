"Нет друзей и врагов – есть интересы": как Украине вывернуть "любовь" ЕС к РФ себе на пользу

Как Украине вывернуть "любовь" ЕС к России себе на пользу / GettyImages

Евросоюз для Украины – ненадежный партнер, рассчитывать на которого особо не стоит, отметил депутат Госдумы РФ 2007-2016 годов Илья Пономарев.

В последнее время наблюдается заметное потепление в отношениях между странами ЕС и Россией: Германия лоббирует Северный поток 2, глава Франции на днях назвал РФ "очень глубоко европейской страной" и т.д. Многие СМИ называют это "резвым разворотом" в сторону России – а вот Пономарев считает иначе.

По его словам, о "резвом развороте" речи не идет. Просто так это преподносится журналистами.

Читайте такжеБорис не прав: британский премьер смолол чушь о "гражданской войне" в Украине"Однако Европу я всегда считал и считаю сейчас крайне ненадежным партнером для Украины. Не по причине каких-либо заговоров и прочего, а просто потому что Европы как единого политического пространства не существует. Точно так же нет и единой внешней политики Евросоюза", – рассказал Пономарев во время чата на Главреде.

А существуют не всегда однонаправленные, чаще довольно противоречивые интересы отдельных стран, входящих в ЕС, пояснил он. И их согласование, по мнению эксперта, приводит к тому, что размер геополитического вектора стремительно приближается к нулю.

"В этом смысле Америка и даже Великобритания – гораздо более предсказуемые, понятные и целеустремленные игроки", – добавил он.

Однако это вовсе не означает, что европейские расклады нужно игнорировать, подчеркнул экс-депутат Госдумы.

Читайте такжеУкраине пора отказываться от стратегии нытья Порошенко"Напротив, имеющиеся противоречия нужно активно использовать в интересах Украины. Например, существует вечная борьба между Польшей и Германией, не менее вечная конкуренция по линии Германия-Франция, отдельные интересы государств юга Европы. Все это можно и нужно разыгрывать для того, чтобы защищать национальные интересы Украины, не впадая из крайности в крайность", – призвал Пономарев.

И резюмировал: "Нет друзей, нет врагов – есть интересы. Украина – большая страна и должна осознавать себя таковой, не пытаясь прислоняться то к одному, то к другому партнеру, забывая о собственных интересах. В общем, все как в семейной жизни".

Напомним, во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

Читайте такжеКоманда Порошенко проср*ла ситуацию в ПАСЕ, но проср*ть всю нашу дипломатию ей не дадут20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8).

Позднее руководитель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев назвал условия, при которых Россия вернется в Большую семерку.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в Большую восьмерку было бы преждевременным.

Также Зеленский назвал условия возвращения России в G8. С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось, напомнил украинский президент.

Как известно, в состав G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.