В МИД РФ понадеялись на "адекватный" новый Кабмин в Украине

МИД РФ уже поглядывает на новый украинский Кабмин / фото: ntv.ru

Министерство иностранных дел России высказало надежду на "адекватность и ответственность" нового украинского правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны"- сообщает пресс-служба МИД РФ.

В Москве пригрозили оценивать новое украинское правительство по шагам практической работы.

Напомним, Гончарук сообщил, что Кабинет министров планирует провести глубокую реформу налоговой системы, она вступит в силу 1 января 2021 года.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада IX созыва 29 августа в ходе первого рабочего заседания назначила состав нового Кабмина. Позже СМИ писали, что состоялось тайное заседание правительства.

Депутаты на первом заседании Верховной Рады избрали премьер-министра, вице-премьеров, министров Кабмина, генпрокурора и главу СБУ. Кто эти люди, которым доверили ключевые посты в Кабмине и силовом блоке, разбирался Главред.