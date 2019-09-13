Дмитрий Медведев в свободное время гонит самогон: даже с малиновым вкусом, фото бутылки

13 сентября 2019, 18:22

Премьер-министр РФ производит спиртной напиток с медведем на этикетке.

Медведев, Мюнхен
Дмитрий Медведев производит самогон / Reuters

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в свободное время начал производить собственный самогон.

Гонит спиртной напиток премьер в усадьбе Миловка — это его неформальная резиденция под Плесом, передает издание Проект, ссылаясь на свои источники.

Самогон разливается в бутылки с названием "Самогон" и изображением медведя – тут Медведев решил не заморачиваться.

К слову, премьер решил разнообразить производство, и в его ассортименте теперь есть с малиновым вкусом.

Интересно, что напиток дарится членам правительства и иностранным лидерам.

"Смотрите, обычный подарочный набор это: самогон всем нашим иностранным гостям, высококлассное Тосканское вино с известных виноградников всем коллегам. Мясо молодых бычков от компании Мираторг. Еще все обязательно получают компот в банках", - рассказал пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Самогон Медведева
Самогон Медведева / proekt.media

Ранее Медведев оставил загадочные твиты: сеть пытается разобраться в их значении.

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Россия самогон Дмитрий Медведев
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