Медведев оставил загадочные твиты: сеть пытается разобраться в их значении

12 июня 2019, 17:56

Юзеры стали подшучивать, что политик отправил сигнал SOS.

Медведев
Твиттер Дмитрия Медведев был взломан / Reuters

В Twitter премьер-министра России Дмитрия Медведева появились два странных твита.

Политик ответил на публикацию посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади двумя загадочными посланиями: "Vk mho cucumber uovunpniophvoui", и "Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi". 

Возможно, Медведев хотел ответить иракскому дипломату на арабском, однако напечатал сообщение латинскими буквами.

Пользователи тут же стали расшифровывать текст сообщения: одни рассмотрели в послании сигнал SOS, другие же стали создавать мемы с фразами Медведева.

Как оказалось, аккаунт премьер-министра РФ взломали, и твиты вскоре удалили. Однако, как доказали юзеры, что однажды попало в Интернет - навсегда там останется.

Ранее в сети потроллили Порошенко из-за Саакашвили, опубликованы стебные мемы.

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Дмитрий Медведев
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