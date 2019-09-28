"Бандит сидит рядом": в США потроллили встречу Зеленского с Трампом

В США продолжают обсуждать встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Офис президента Украины

В США тема переговоров президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом остается в центре внимания.

В частности, после встречи Зеленского с Трампом, рандеву двух президентов обыграл ведущий программы The Daily Show Тревор Ной.

Шоумен обратил внимание на неидеальный английский Зеленского, а также с юмором оценил реакцию украинского президента на телефонный разговор с Трампом.

"Чувак выглядит, как будто он под сильным давлением. Нельзя такие вопросы задавать при Трампе, это как спрашивать заложника, как с ним обращаются, когда бандит сидит рядом", - добавил Ной.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении опубликовать все разговоры с Зеленским.

Как известно в США скандал вокруг телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стал темой комедийного шоу.