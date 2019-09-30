В глаза посмотреть: Трамп захотел встретиться с чиновником, настучавшим о его встрече с Зеленским

Дональд Трамп / GettyImages

Американский президента Дональд Трамп публично пожелал встретиться с государственным служащим, подавшим на него жалобу после того, как глава Белого дома поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно, когда этот обвинитель, так называемый источник, представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом. Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставлял ему эти данные, которые в значительной степени неверные... Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные будут последствия!", - написал Трамп.

Напомним, ранее глава Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) Нэнси Пелоси рассказала, как Россия причастна к скандалу вокруг беседы Трампа с Зеленским.



