Чтобы приструнить Запад, Путин спустил ракеты / Глеб Щелкунов / "Коммерсант"

Под руководством главы России Владимира Путина состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.

Это стало частью стратегических учений Гром-2019, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания", — отмечается в заявлении ведомства.

Читайте такжеУгроза Черноморскому флоту: Украина создает сверхзвуковую противокорабельную ракету – СМИУчения по управлению ВС Гром-2019 продлятся до 17 октября. В них задействованы 12 тыс. военных, ракетоносцы и корабли, 213 пусковых установок РВСН.

Одной из причин проведения данных учений российские эксперты называют разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США и Россия до сих обвиняют друг друга в разрыве этого договора.

Напомним, в конце августа руководство Минобороны США (Пентагона) опубликовало видеоролик испытаний крылатой ракеты, которая впрямую входит в противоречие с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По данным американских военных, пуск произошел 18 августа на острове Сан-Николас в штата Калифорния.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности.