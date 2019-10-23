В России телеканал запустит реалити-шоу о жизни в монастыре

Съемки пройдут в монастыре Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер / Фото: скриншот из видео

В России телеканал Спас начинает съемки реалити-шоу, участники которого будут жить в монастыре Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер.

Как сообщается на сайте канала, герои программы будут месяц жить в обители в качестве послушников.

"Одна из красивейших обителей России на озере Селигер. Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят", — говорится в анонсе программы.

Телеканал приглашает добровольцев для участия в шоу. Заявки просят отправлять с рассказом о себе. Съемки проекта стартуют в ноябре.

Напомним, в России постоянным представителем главы Калмыкии при президенте РФ назначен 37-летний бывший капитан команды КВН Сборная РУДН Сангаджи Тарбаев.