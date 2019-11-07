"Межрелигиозное противостояние": в РПЦ сделали выпад в сторону Украины

Митрополит Иларион / Униан

В Российской православной церкви выразили благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам главы отдела внешних коммуникаций РПЦ митрополита Илариона, при нынешнем главе украинского государства видны "позитивные подвижки в отношении притесняемой в Украине канонической церкви".

"Президент Зеленский публично заявил о том, что не будет поддерживать ни одну из сторон в существующем ныне на Украине межрелигиозном противостоянии, и что он не будет вмешиваться в церковные дела. Этим он очень выгодно отличается...", – цитирует Илариона Комсомольская правда.

Кроме того, российский митрополит надеется, что "при новом президенте в этом отношении будет установлена справедливость".

Напомним, что ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве.