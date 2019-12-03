Рухнул пролет длиной в 200 метров: в Оренбурге "устал" мост

Мост не выдержал проезда тяжелогруженной фуры.
В российском Оренбурге "устал" мост. На въезде в город вечером 2 декабря обрушился огромный мост. В результате проишествия ранения получили как минимум два человека.
Сообщается, что произошло обрушение пролета моста на улице Терешковой длиной в 150-200 метров. По предварительной информации мост не выдержал проезда тяжелогруженной фуры. Как сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области, в результате инцидента погибших нет, пострадали 2 человека. С травмами средней степени тяжести их доставили в больницу.
По данным росСМИ, пострадали три человека - они проводили на мосту ремонтные работы. Двоих пострадавших увезли на скорой, они получили травмы легкой степени тяжести: у одного - голова, у второго - нога. Третий - отказался от госпитализации
Возбуждено уголовное дело. Точную причину инцидента выяснит следствие.
Что известно об обрушении моста в Оренбурге? Предварительный данные. - ЧП произошло в районе улицы Терешковой на выезде из Оренбурга в сторону поселка имени Ленина - На мосту было 4 автомобиля - Под мостом стояла "Лада Приора". Водитель и пассажиры успели выбежать - Сообщается о двух пострадавших - Сообщается о двух пострадавших ❗️ UPD: новая информация в следующих постах #оренбург #новостиоренбурга
Напомним, представитель Института электросварки им. Патона Валерий Позняков заявил, что мост Патона в Киеве находится в критическом состоянии и является неработоспособным.
Ранее стало известно, что в столице Украины "устал" мост рядом со станцией метро Нивки - он разваливается на части, хотя был отремонтирован в 2017 году за 202 млн грн.
Как сообщал Главред, Парковый мост через Днепр обвалился 2 августа.