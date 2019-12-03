Рухнул пролет длиной в 200 метров: в Оренбурге "устал" мост

На улице Терешковой в Оренбурге обрушился мост / Фото ТАСС

В российском Оренбурге "устал" мост. На въезде в город вечером 2 декабря обрушился огромный мост. В результате проишествия ранения получили как минимум два человека.

Сообщается, что произошло обрушение пролета моста на улице Терешковой длиной в 150-200 метров. По предварительной информации мост не выдержал проезда тяжелогруженной фуры. Как сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области, в результате инцидента погибших нет, пострадали 2 человека. С травмами средней степени тяжести их доставили в больницу.

Рухнувший мост / Фото ural56.ru

Обрушение моста в Оренбурге/ Фото ural56.ru

/ Фото ural56.ru

По данным росСМИ, пострадали три человека - они проводили на мосту ремонтные работы. Двоих пострадавших увезли на скорой, они получили травмы легкой степени тяжести: у одного - голова, у второго - нога. Третий - отказался от госпитализации

Возбуждено уголовное дело. Точную причину инцидента выяснит следствие.

Напомним, представитель Института электросварки им. Патона Валерий Позняков заявил, что мост Патона в Киеве находится в критическом состоянии и является неработоспособным.

Ранее стало известно, что в столице Украины "устал" мост рядом со станцией метро Нивки - он разваливается на части, хотя был отремонтирован в 2017 году за 202 млн грн.

Как сообщал Главред, Парковый мост через Днепр обвалился 2 августа.