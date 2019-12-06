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У Путина оценили новую идею Зеленского по урегулированию на Донбассе

6 декабря 2019, 12:30

Владимир Путин планирует провести двухсторонние встречи с главами Украины, Франции и Германии.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / офис президента Украины

В Кремле отреагировали на идею президента Владимира Зеленского создать на востоке Украины муниципальную стражу.

"Мы узнали это из сообщения в СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаю возможным, будет понедельник, будет встреча четверки, будет обсуждение предметное, профессиональное, и уже по итогам можно будет что-то говорить", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин едет в Париж на встречу глав государств "нормандского формата" "способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта".

Читайте также"Просто мясо": в Кабмине оценили черновик резолюции "Нормандской четверки""Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтеративности выполнения Минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих Минских договореностей", - сказал Песков.

По его словам, Путин также планирует провести двухсторонние встречи с главами Украины, Франции и Германии.

Как известно Зеленский на встрече с активистами, пострадавшими в результате разгона акции протеста в центре Киева в ночь на 30 ноября 2013 года, заявил о намерении на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря предложить идею создания "муниципальной стражи" на Донбассе.

Напомним, ранее Зеленский созвал заседание Совета по национальной безопасности и обороне перед встречей в "нормандском формате".

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Напомним, встреча Путина и Зеленского состоится 9 декабря в Париже, на ней также будут присутствовать другие лидеры стран, входящих в "нормандскую четверку" – президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Донбасс Россия Владимир Зеленский нормандский формат Дмитрий Песков Украина
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