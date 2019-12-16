  1. Главная
  3. Мир

"Я убил ее и себя": наполеоновед-расчленитель Соколов написал письмо-исповедь

16 декабря 2019, 09:54

Историк рассказал об отношениях с убитой Анастасией Ещенко.

Олег Соколов и Анастасия Ещенко
Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко / Фото: соцсети

Российский историк Олег Соколов, который решил написать книгу об убийстве своей 24-летней аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в котором рассказал об отношениях с девушкой.

По его словам, они с Анастасией очень любили друг друга, планировали свадьбу, а ссоры у них были очень редкими.

"Я понимаю, что совершил страшное и достоин самой страшной кары. Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии. Мы с ней должны были обвенчаться весной и планировали свадьбу. За все 5 лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков", – написал Соколов в письме для КП-Петербург, которое передал адвокат ученого Александр Почуев.

Также Соколов объяснил, почему свадьба с Ещенко, которая изначально планировалась на 3 октября 2019, была отменена. По его словам, в отпуске они потратили очень много денег.

"А те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил, поэтому свадьба была отменена. Поэтому мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы – 28-29 апреля", – сообщил историк.

Соколов снова принес свои извинения родным и близким убитой и сообщил, что хотел бы извиниться лично.

Читайте такжеКровавое убийство в Питере: всплыла связь профессора-расчленителя Соколова с Путиным

Напомним, 63-летний историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом собирался совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий. 

Историк признался в содеянном. По его словам, в день убийства во время романтического ужина у них с Анастасией якобы произошел конфликт. Ещенко якобы напала на него с ножом. Убийство и последующее расчленение Соколов назвал "чудовищным несчастьем". В Сети появилось видео с камер наблюдения, на кадрах которого видно, как Олег Соколов избавлялся от тела 24-летней студентки-любовницы.

Суд взял Соколова под стражу. 15 ноября во время следственного эксперимента попытался покончить с собой. Инцидент попал на видео. Историку назначили дополнительную психиатрическую экспертизу.  

Россия убийство новости России Олег Соколов
Сейчас вы просматриваете новость «"Я убил ее и себя": наполеоновед-расчленитель Соколов написал письмо-исповедь». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:27
В ПФУ рассказали, зачем повышают пенсионный возраст для украинок
10:24
На Филиппинах "разбушевалась" земля: есть жертвы и много пострадавших
10:01
США могут помочь Японии отобрать Курилы у РФ мнение
10:00
Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Кузьменко выложил скриншоты ее переписки Фото
09:54
"Я убил ее и себя": наполеоновед-расчленитель Соколов написал письмо-исповедь
09:53
Пристайко анонсировал объявление полного прекращения огня на Донбассе: названа дата
09:24
Эксперт назвал условие для значительного снижения цены на газ
09:19
Псы, копы и пьяный прохожий: ночью в Киеве разыгралась сцена из артхаусного кино
09:18
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и хвастался постом в СБУ - фото
09:11
Почему высказывания Дроздова вызывают такой резонанс мнение
08:56
Гороскоп на 16 декабря: кто встретит былую любовь, а кого ждут ссоры в семье
08:55
У Зеленского придумали, как улучшить отношения с Трампом - СМИ
08:39
Маг назвал лучший подарок на Новый год Крысы
08:26
США загнали сами себя в тупик в истории с импичментом Трампу мнение
07:57
В Сумах неизвестные в балаклавах напали на "слугу народа"
07:37
Дважды травили: Джулиани сделал сенсационное заявление об экс-генпрокуроре Украины
07:36
Украина не может конфликтовать с РФ, нам это не по карману мнение
07:00
Канада открыла двери для миллиона мигрантов со всего мира
06:59
Война с "соросятами" превращается в комедию мнение
06:32
Золотой маникюр зима 2020 – роскошный золотистый маникюр на Новый год 2020 фото Фото
06:27
Астролог рассказал, когда в Украине случится новый майдан
06:14
Привітання з Новим роком Щура та Різдвом Христовим – проза, вірші, листівки Фото
05:55
В моду 2020 вернулись сексапильные прически в стиле пин ап - свежие фото Фото
05:37
Труба обвинил Порошенко в интригах с отстранением его от должности главы ГБР
05:10
Выжать максимум: астролог раскрыла секрет удачи для родившихся в декабре
04:49
Гривна окрепнет: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
04:20
Легендарный сатирико-юмористический журнал перестанет выходить
03:51
Фанаты Макса Коржа в России подрались с полицией и чуть не сожгли Ледовый дворец Видео
03:27
Красивенные салаты на Новый год: как "умаслить" символ года 2020
02:59
Можно стать "Джокером": психолог предупредила любителей селфи о серьезной опасности
02:30
Украине не светит членство в НАТО и ЕС – немецкий политолог
02:12
"В середине января": союзник Трампа анонсировал смерть его импичмента
01:40
Из-за страха стать жертвой в Польше отвесили комплимент России
01:10
Доллар по 50: аналитик ошарашил прогнозом на 2020 год
00:45
Вопрос Крыма под запретом: стало известно, почему в Париже не говорили о судьбе полуострова
00:34
Ученые пояснили, какая пища поможет остановить гипертонию
00:19
16 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Ивана Молчальника
15 декабря, воскресенье
23:58
"Е**ный нацист": в Испании прервали матч из-за оскорблений в адрес украинца Зозули Видео
23:40
Спели об отсутствии посадок: Зеленский сходил на концерт 95 Квартала
23:16
В ЕС раскритиковали конференцию ООН по климату: известно место Украины
22:55
"Бл*дь, где документы": пьяные женщины на Bentley устроили разборки с полицией
22:28
Ракетный эсминец США зашел в Черное море: впечатляющие фото Фото
22:10
Порнозвезда светанула грудью и телом на сексуальных снимках Фото
22:01
В Украину доставлен Вифлеемский огонь мира
21:46
"Путин смолчал": в Париже Зеленский заявил о претензиях на Крым – дипломат
21:31
Украинский ведущий пожелал исчезновения в Украине русскоязычных детей
21:30
"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периоде
21:06
В Украине резко упала добыча угля
20:53
"План Барбаросса": в Сети поглумились над лого 75-летия победы в РФ
20:28
"Я счастлива, как никогда": Ротару вышла на сцену в Москве в украинской вышиванке
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять