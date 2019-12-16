"Я убил ее и себя": наполеоновед-расчленитель Соколов написал письмо-исповедь

Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко / Фото: соцсети

Российский историк Олег Соколов, который решил написать книгу об убийстве своей 24-летней аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в котором рассказал об отношениях с девушкой.

По его словам, они с Анастасией очень любили друг друга, планировали свадьбу, а ссоры у них были очень редкими.

"Я понимаю, что совершил страшное и достоин самой страшной кары. Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии. Мы с ней должны были обвенчаться весной и планировали свадьбу. За все 5 лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков", – написал Соколов в письме для КП-Петербург, которое передал адвокат ученого Александр Почуев.

Также Соколов объяснил, почему свадьба с Ещенко, которая изначально планировалась на 3 октября 2019, была отменена. По его словам, в отпуске они потратили очень много денег.

"А те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил, поэтому свадьба была отменена. Поэтому мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы – 28-29 апреля", – сообщил историк.

Соколов снова принес свои извинения родным и близким убитой и сообщил, что хотел бы извиниться лично.

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Напомним, 63-летний историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом собирался совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий.

Историк признался в содеянном. По его словам, в день убийства во время романтического ужина у них с Анастасией якобы произошел конфликт. Ещенко якобы напала на него с ножом. Убийство и последующее расчленение Соколов назвал "чудовищным несчастьем". В Сети появилось видео с камер наблюдения, на кадрах которого видно, как Олег Соколов избавлялся от тела 24-летней студентки-любовницы.

Суд взял Соколова под стражу. 15 ноября во время следственного эксперимента попытался покончить с собой. Инцидент попал на видео. Историку назначили дополнительную психиатрическую экспертизу.