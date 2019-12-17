"Для русских мир не изменился": Зеркаль рассказала, зачем Путин блефовал в Париже

Елена Зеркаль / УНИАН

Елена Зеркаль, совсем недавно покинувшая пост замминистра иностранных дел Украины, рассказала, почему президент РФ Владимир Путин вынужден идти на блеф и какие он цели во время договоров в Нормандском формате.

"Путин блефует в стоимости газа. Стоимость уже сейчас зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража. Это стоимость немецкого хаба. Ни о каких скидках на газовом рынке уже речи быть не может. Потому что это не отвечает ни украинскому законодательству, ни европейскому. Это может быть только стоимость хаба минус транспортировка. Путин апеллирует тем, что было в 2009 году. Для них мир не изменился", – заявила она в интервью Янине Соколовой.

По данным Зеркаль, локальная цель президента РФ Владимира Путина во время саммита в нормандском формате - оголтело манипулировать информацией и фактами ради выгоды Кремля.

Напомним, ранее Елена Зеркаль рассказала, кто из команды Зеленского давал ей установки. До этого дипломат указала на "минусы", которые несли за собой встречи Зеленского и Путина.