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"Разговор был идеальным": Трамп повился как уж на скороводке из-за беседы с Зеленским

26 декабря 2019, 14:55

Президент США Дональд Трамп - ввиду объявленного нижней палатой Конгресса ему импичмента - продолжает комментировать свою скандальную беседу с Владимиром Зеленским.

Трамп
Дональд Трамп / УНИАН

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что его скандальный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был "идеальным" и "без давления".

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, "без давления", — написал Трамп.

Крмое того, президент США еще раз раскритиковал спикера Палаты представителей (представительницу Демократической партии) Нэнси Пелоси, которая, по его мнению, хочет навязать в парламенте правила.

Напомним, ранее Дональд Трамп стал третьим президентом за всю американскую историю, которому представители Палаты представителей Конгресса объявили импичмент. "Демократы" обвиняют главу Белого дома в злоупотреблении служебным положением - за задержку военной помощи Украине и давление на президента Зеленского по поводу начала расследования против его политического конкурента Джозефа Байдена. 

 

Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина
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