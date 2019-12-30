"Криминальное прошлое": в аннексированном Крыму схватили двух украинцев

ФСБ / "РИА Новости"

Российские силовики задержали двух граждан Украины. Отмечается, что украинцев обвиняют в попытке покинуть аннексированный Россией Крым в обход российских пунктов пропуска.

По данным Радио Свобода, силовики задержали мужчин в темное время суток. Сообщается, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

При этом сотрудники ФСБ РФ не назвали имен задержанных, а также дату инцидента.

Как ранее сообщал Главред, в Симферополе "суд" в аннексированном Крыму арестовал на два месяца проукраинского активиста Олега Приходько, который был задержан сотрудниками российской ФСБ накануне.