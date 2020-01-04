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Трамп пропустил телефонный звонок от Путина и взбесился

4 января 2020, 11:40

Президент США дал по шапке руководителю разведывательного управления Пентагона Майклу Флинну за то, что ему не сообщили о звонке Путина.

Дональд Трамп
Трамп взбесился, когда пропустил телефонный звонок от Путина / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее рассказал, чего от него хотел Владимир Путин, довольно эмоционально и болезненно реагирует на проколы своих подчиненных.

В частности, американский журналист Питер Берген в своей книге "Трамп и его генералы: цена хаоса" рассказала, что глава Белого дома в 2017 году дал по шапке руководителю разведывательного управления Пентагона Майклу Флинну и другим сотрудникам Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке президента России Владимира Путина.

Отметим, по словам журналиста, 27 января 2017 года у Дональда Трампа в Белом доме было рандеву с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. 

Так вот, во время обеда Тереза Мэй спросила у президента США, звонил ли ему глава Кремля Путин, на что Трамп ответил отрицательно.

В этот момент, по словам журналиста, глава разведки Флинн склонился к Трампу и поведал ему, что Путин звонил несколько дней назад.

К слову, Трампа это сообщение взбесило, и он начал критиковать Флинна и других сотрудников.

"Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, и вы не соединили? О чём вы, чёрт возьми, думали?" — сказал Трамп.

Флинн отметил, что в администрацию поступало очень много звонков в последние дни.

Трамп отреагировал так: "Владимир Путин — единственный человек на земле, который может нас уничтожить, и вы не соединили звонок?"

Читайте также"Он был террористом номер один в мире": Трамп назвал причину убийства СулейманиНапомним, 29 декабря сообщалось, во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

В пресс-службе Кремля заявили, что Путин и Трамп условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

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