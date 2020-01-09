Расшифровку черных ящиков МАУ могут доверить России – CNN

Черные ящики могут расшифровывать и российские специалисты / Фото twitter.com/alihashem_tv

Найденные на месте катастрофы самолета МАУ в Тегеране черные ящики могут отправить для расшифровки в Россию.

"Мы не знаем, есть ли у Ирана технологии для расшифровки. Если нет, Иран должен решить, куда отправить два ящика", - сообщает CNN.

Авторы публикации отмечают, что по международным правилам, если государство не обладает достаточными технологиями для расшифровки черных ящиков, их отправляют в страны с большим опытом аналогичных операций. Как правило, это Великобритания, США, Франция и Австралия.

Однако в статье указано, что не исключен вариант отправки черных ящиков в Россию, несмотря на то, что на борту рухнувшего лайнера не было российских граждан. Причина заключается в том, что в России сейчас имеется все необходимое оборудование и опыт для расшифровки данных найденных черных ящиков.

В частности, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг сообщения о том, что "черные ящики" не будут отправлять за рубеж. По его словам, информация о катастрофе была предоставлена Украине (как стране регистрации самолета), США (как стране-производителю лайнера) и Швеции, Канаде (их граждане были в салоне). Украина привлечена к расследованию произошедшего.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

Ранее появился предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорится о том, что Боинг МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана - об этом свидетельствует траектория его полета. Причиной крушения самолета назвали возгорание.

Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.