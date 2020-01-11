"Охота на ведьм закончилась": Трамп решил наладить отношения с Россией

Трамп решил наладить торговые отношения с Россией / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее пропустил телефонный звонок от Путина и взбесился, в очередной раз высказался за налаживание отношений с Россией.

"Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией после того, как охота на ведьм ...закончилась и они (следователи) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего" - заявил глава Белого дома в эфире телеканала Fox News.

К слову, говоря об "охоте на ведьм", Трамп имел в виду расследование, которое в течение более чем двух лет возглавлял спецпрокурор Роберт Мюллер. Добавим, что в США Трампа обвиняли в "сговоре с Россией" во время выборов в 2016 году. Эти обвинения отвергали как в Кремле, так и в Белом доме. В тоге 1 августа 2018 года Трамп призвал закрыть расследование.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены в том числе и санкции против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Также ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация ответит на санкции США в отношении газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - заявил российский дипломат.