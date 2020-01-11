Крушение Боинга МАУ: в Иране рассказали, почему не закрыли воздушное пространство

В Иране сбили украинский Боинг / Reuters

Еще до того, как Корпус стражей Исламской революции сбил Боинг Международных авиалиний Украины после вылета из аэропорта Тегерана, в Иране предлагали закрыть воздушное пространство.

Как подчеркнул командующий КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, он выдвигал предложение запретить полеты всех коммерческих самолетов, однако соответствующее решение не было принято.

Хаджизаде заявил, что просил запретить все коммерческие полеты в Иране до тех пор, пока будет сохраняться напряженность с Соединенными Штатами, сообщает телеканал CNN.

Читайте также"Погибли сразу": раскрыты шокирующие детали о ракетном ударе Ирана по самолетуВ то же время лица, которые в вооруженных силах наделены полномочиями сделать такой запрос от правительства и управления гражданской авиации, решили этого не делать.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.