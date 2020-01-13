Катастрофа МАУ: опознали тело первого погибшего украинца

Самолет МАУ / Фото: West Asia News Agency

Эксперты смогли идентифицировать первое тело украинца, который погиб в жуткой авиакатастофе Боинга МАУ под Тегераном. Опознали одного из пилотов самолета.

"На помощь украинской делегации прилетели канадские авиаэксперты. Специалистов по ДНК-анализа в канадской группе нет, но при необходимости они также могут прибыть в Иран", - говорится в сообщении ТСН.

Отметим, что украинские эксперты планируют на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины, чтобы забрать их на родину, поэтому для этого в аэропорту Тегерана остался самолет.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал Иран наказать всех виновных за крушение самолета МАУ. По его словам, ответственность должны понести не только военные низшего звена, но и их руководство.

Напомним, Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ.