"Горжусь им": сбежавшая из России журналистка вышла замуж за ученого-расчленителя

Дженни Курпен сбежала из России/ Фото facebook.com/jenny.curpen

Журналистка Дженни Курпен, которая сбежала из России и которой Украина в 2013 году отказала в политическом убежище, вышла замуж за приговоренного к пожизненному сроку заключения изобретателя Петера Мадсена из Дании.

Петер Мадсен оказался в тюрьме из-за того, что жестоко убил на собственной подводной лодке корреспондентку Ким Валль. Мужчина расчленил тело и пытался выдать убийство за несчастный случай. Останки убитой Вааль нашли в море в августе 2017 года - через 11 дней после того, как девушка брала у изобретателя интервью по поводу его самодельной субмарины.

Дженни Курпен с 2018 года активно общалась с убийцей, пишет Русская служба BBC. 19 декабря 2019 года Курпен и Мадсен объявили о своей женитьбе. Брак журналистки и убийцы многие восприняли как показательный шаг со стороны Курпен. Однако она подтвердила подлинность их отношений откровенным постом.

"Я горжусь им и всеми 49 годами его жизни, кроме одного дня, который был и навсегда останется трагедией. Мой муж совершил ужасное преступление и наказан за это. Однако то, что я знаю его, дает мне эксклюзивное право сказать, что мне повезло быть с самым красивым, умным, талантливым, преданным и сочувствующим человеком в мире. Мой муж – одна из двух жертв своего преступления", – написала Курпен в Facebook.

Напомним, в прошлом году российский Санкт-Петербург всколыхнула новость о жестоком убийстве. 63-летний историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом собирался совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий. Позже Соколов решил написать книгу об убийстве своей 24-летней аспирантки и написал письмо-исповедь, в котором рассказал об отношениях с Ещенко.