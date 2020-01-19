Медведев признался, почему согласился на схему Путина

Медведев оценил свое назвачение на новую должность / Reuters

Бывший премьер-министр России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которому Путин дал новый пост, останется председателем партии Единая Россия.

"Если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии Единая Россия", — сообщил Медведев в интервью Первому каналу.

Также Медведев оценил схему Путина – его назначение на должность заместителя председателя Совета безопасности России.

"Ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было. Но такие идеи на самом деле существовали", — подчеркнул бывший российский премьер.

Более того, Медведев признался, что принял предложение Путина сесть в данное кресло, так как считает эту работу важной и нужной.

"Но и не скрою, наверное, тот опыт, который я приобрёл, работая вот эти почти восемь лет в правительстве, а до этого возглавляя Совет безопасности как президент, он, наверное, тоже пригодится", — подытожил Медведев.

Читайте также"До конца дней": Путин заговорил о пожизненном президентствеНапомним, ранее российский оппозиционер Ольга Курносова сообщила, что президент РФ Владимир Путин может уйти в отставку даже в 2020 году.

Самый вероятный преемник Путина - заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев.

По ее словам, в РФ пошла волна слухов, что президент может уйти в отставку раньше 2024-го (в этом году заканчиваются его президентские полномочия).