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Катастрофа Боинга МАУ: в Иране заявили о проблеме с "черным ящиком"

19 февраля 2020, 12:29

Перед расшифровкой "черный ящик" нужно отремонтировать.

Черный ящик, Боинг, МАУ, Иран
"Черный ящик" сильно поврежден / Reuters

Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил о проблеме с "черным ящиком" с украинского Боинга МАУ, который потерпел крушение под Тегераном в январе 2020 года.

По словам иранского чиновника, "черный ящик" сильно поврежден, передает иранское агентство Mehr. Хатами отметил, что власти попросили сектор оборонной промышленности помочь с ремонтом.

"Было решено сначала завершить ремонт "черного ящика", а затем попытаться расшифровать его. В настоящее время они заняты ремонтом", - заявил министр.

Как известно, 8 января под Тегераном произошла жуткая авиакатастрофа - самолет МАУ потерпел крушение, все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Напомним, ранее официальный Тегеран признал, что не в состоянии самостоятельно расшифровать без участия западных экспертов "черные ящики" Боинга Международных авиалиний Украины, сбитого иранской ракетой.

Как сообщал Главред, главы МИД стран-участниц Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS75 (Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан) потребовали от Ирана привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского Боинга.

Боинг МАУ самолет авиакатастрофа новости Украины и мира
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