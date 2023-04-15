"30 человек сразу разорвало": в Казани прогремел взрыв в районе танкового полигона

В российской Казани прогремел мощный взрыв, после чего над городом стал виден огромный столб дыма.
При этом сообщается о громком взрыве в районе танкового полигона, пишет издание inkazan.
"Из поселков Салмачи, Усады, Вознесенское и других видно столб дыма. Сейчас из поселка Салмачи все еще видно дым, но уже не черный, а серый, передает корреспондент", — пишет издание.
В местных Telegram-каналах жители сообщают о громком взрыве в районе танкового полигона. Некоторые же говорят о двух громких грохотах с длительным перерывом. Согласно сообщениям, в результате взрыва затряслись окна в одном из жилых комплексов.
Добавим, что в Сети публикуют видео очевидцев. Они рассказывают о том, что в результате взрыва на полигоне в Казани есть погибшие и раненые.
"30 человек сразу разорвало", — рассказывает один из местных жителей.
При этом он ссылается на данные, полученные от очевидцев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.
Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.
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