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"30 человек сразу разорвало": в Казани прогремел взрыв в районе танкового полигона

Алексей Тесля
15 апреля 2023, 17:47 обновлено 15 апреля, 17:59
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В результате взрыва на полигоне в Казани есть погибшие и раненые, говорят местные жители.
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В Казани прогремел мощный взрыв / Скриншот

В российской Казани прогремел мощный взрыв, после чего над городом стал виден огромный столб дыма.

При этом сообщается о громком взрыве в районе танкового полигона, пишет издание inkazan.

"Из поселков Салмачи, Усады, Вознесенское и других видно столб дыма. Сейчас из поселка Салмачи все еще видно дым, но уже не черный, а серый, передает корреспондент", — пишет издание.

видео дня

В местных Telegram-каналах жители сообщают о громком взрыве в районе танкового полигона. Некоторые же говорят о двух громких грохотах с длительным перерывом. Согласно сообщениям, в результате взрыва затряслись окна в одном из жилых комплексов.

Добавим, что в Сети публикуют видео очевидцев. Они рассказывают о том, что в результате взрыва на полигоне в Казани есть погибшие и раненые.

"30 человек сразу разорвало", — рассказывает один из местных жителей.

При этом он ссылается на данные, полученные от очевидцев.

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Мощные взрывы прогремели в Казани / Скриншот

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

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