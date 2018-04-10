Помощник Путина предсказал России века "геополитического одиночества"

Помощник президента РФ Путина Владислав Сурков, которого в СМИ считают негласным куратором боевиков "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе, опубликовал в издании "Россия в глобальной политике" статью о "геополитическом одиночестве" России.

Материал получил название "Одиночество полукровки". Сурков, в частности, назвал 2014-й, год, когда случилась аннексия полуострова Крым, завершением "путешествия России на Запад, прекращением многократных и бесплодных попыток стать частью Западной цивилизации".

"С 14-го года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит сто (двести? триста?) лет геополитического одиночества", - написал помощник Путина. Он утверждает, что в 2014 году произошло "неизбежное", решено было прекратить "унижение" России.

Кроме того, считает Сурков, поскольку Россия не смогла также стать полноправной частью восточной цивилизации, "вновь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не пришли к консенсусу по закону о Донбассе.