"Каждый ведет к обострению с РФ": частная разведка США назвала варианты ракетных ударов по Сирии

11 апреля 2018, 18:02

По мнению экспертов, на этот раз атака со стороны Штатов могла бы иметь более широкий охват.

Stratfor проанализировала, как обстрелы Сирии повлияют на отношения США и РФ.

Отношения между Россией и США резко обострились после химической атаки в Сирии.

Теперь США собирают коалицию для ответа на химическую атаку. В прошлом году Штаты уже использовали ракетный удар по Сирии как сдерживающее средство дальнейшего использования химического оружия. Однако "прививка" помогла ненадолго.

По мнению экспертов, на этот раз атака со стороны Штатов могла бы иметь более широкий охват, чтобы не только сдержать Дамаск, но и сократить саму возможность сирийского правительства совершать нападения с применением химоружия.

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Возможные варианты американской операции и сопутствующие риски проанализировала американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor, пишет "Медуза".

По данным The New York Times, США обновили список потенциальных военных и правительственных целей в Сирии после прошлогоднего удара. Сейчас речь идет как об ангарах и складах, так и о командных пунктах.

По мнению Stratfor, целями операцию могут стать аэродромы в Думайре, Мардж Рухаиле и Меззе в окрестностях Дамаска, а также ряд объектов, которые предположительно являются важными для сирийской химической программы.

Президент Франции Эммануэль Макрон допускает участие Франции в данной операции. При этом он заявил, что целями ударов должны стать склады химоружия. По оценкам Los Angeles Times, в случае проведения более масштабной операции, Штаты могут нацелиться и на системы противовоздушной обороны Сирии (после предыдущей атаки Россия обещала ее усилить).

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Президент США Дональд Трамп говорил, что "заплатить" за химическую атаку должны и те, кто поддерживает Башара Асада — то есть и Россия тоже. И чем более масштабной будет военная кампания против правительства Сирии, тем больший риск для российских войск в стране.

Однако именно риск военного столкновения с Россией западные издания называют одним из главным сдерживающих факторов при планировании американской операции. При этом Stratfor отмечает, что масштаб ответа РФ в случае гибели россиян зависит от того, будут ли это военнослужащие или наемники. Отметим, что на удар по группе наемников в районе Дейр-эз-Зора в феврале 2018 года РФ вообще не ответила.

"Штаты могут попытаться уменьшить этот риск, как это было в апреле 2017 года, предупредив Россию о запланированных ударах", – отмечает Stratfor.

Итак, у США, как и год назад, есть несколько вариантов:

Ограниченные карательные удары

Наименее рискованный вариант, который требует минимальных ресурсов – в основном, для поддержки репутации США. Конкретными объектами, по которым могут нанести удар, являются аэродром, откуда взлетел сирийский самолет для совершения химической атаки, и штаб-квартира командира, который дал старт операции.

Уничтожение средств доставки химического оружия

Более "продвинутая версия" ответной атаки. Миссия будет сосредоточена на трех основных средствах доставки химического оружия, которые использует Дамаск:

  • воздушные силы,
  • баллистические ракетные комплексы,
  • силы артиллерии.

Причем США вряд ли станут атаковать другие цели, кроме ВВС, так как это фактически будет означать прямую и полномасштабную войну Штатов против правительства Асада – а этот вариант сейчас не рассматривается.

Последствия ракетной атаки США по Сирии

"Даже если предположить, что атака будет проведена идеально, без какого-либо побочного ущерба, нет никаких сомнений, что у операции США в Сирии будут последствия. Прежде всего, значительно увеличится вероятность того, что сторонники Асада будут пытаться воспрепятствовать воздушным или даже наземным операциям США в стране. Кроме того, будет задет процесс деконфликтизации с Россией. Если подвести итог, в Сирии нет простых военных вариантов, и даже самая лучшая операция неизбежно приведет к эскалации и умножению факторов просчета, которые и так есть в этом запутанном конфликте", – резюмировали в разведке.

Напомним, 11 апреля США подняли в воздух самолет "судного дня" для ядерного конфликта. Причины, по которым E-4B Nightwatch подняли в воздух, не называются. 

Как сообщалось, 11 апреля Россия пообещала сбивать ракеты США по Сирии и атаковать в ответ. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

В свою очередь Трамп предупредил Москву о ракетных ударах по Сирии. "Россия обещает сбить все-все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, отличные, и новые, и "умные"!" – написал ранее президент США в своем Twitter.

Ранее Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в сирийском городе Дума.

9 апреля Трамп предупредил, что ответные действия последуют через 24-48 часов. Дамаск и Москва отвергли обвинения США и их союзников в применении химического оружия.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с Трампом, что страна не будет участвовать в бомбардировках Сирии пока не получит больше доказательств, достаточных для военного ответа.

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