Гибель в России журналиста, рассказавшего в наемниках "Вагнера": подробности трагедии

В реанимации Екатеринбурга 13 апреля скончался, не приходя в сознание, журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, который одним из первых в России написал о гибели в Сирии российских наемников "Вагнера".

Как сообщает издание е1, по предварительной версии следствия, журналист выпал с балкона собственной квартиры, которая находится на пятом этаже одного из домов города, скорее всего, случайно. В частности, такой вывод был сделан на основе того, что жилище было закрыто изнутри на щеколду.

"Это обстоятельство говорит о том, что из квартиры никто не выходил и посторонних в ней, скорее всего, не было. Ключи от жилища лежали на месте. Записки, которая прояснила бы ситуацию, не обнаружено. Полицейским пришлось проникать в квартиру при помощи специалистов "Совы" в присутствии соседей и представителей редакции", - отметил изданию пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Однако коллеги Бородина в самоубийство отказываются верить.

"С 1999 по 2017 год в России было убито 158 журналистов. В среднем за один путинский год правления в стране убивают 8 журналистов. Максим Бородин стал 159-м", - написал в Facebook российский журналист и блогер Александр Тверской.

Сотрудники издания, в котором работал погибший, также утверждают, что для самоубийства у Бородина оснований не было. А незадолго до гибели на журналиста было совершено нападение, из-за чего он оказался с травмами в больнице.

"И я знаю прекрасно, что Макс за словом в карман не лезет, знаю, что у него был адреналин и азарт ко всем этим криминальным историям. Мы давно знакомы и каждый, кто знаком с ним лично, знает, что ему только повод дай, он начнет в том или ином деле истину искать и копаться... Но то, что произошло, – это ужасно и отвратительно. И я точно знаю, что при всех слабостях Бородина к женщинам, алкоголю и легким наркотикам – он никогда бы "не вышел сам". Тем более у него планировалось повышение, и он собирался в мае переезжать в Курган для работы главредом какого-то СМИ. Я очень надеюсь, что правда, в наше непростое время, хотя бы раз восторжествует", - пишет на своей странице в Facebook Паулина Андреевна.

Друг Бородина Вячеслав Башков утверждает, что за несколько дней до трагедии Бородин звонил и сообщил, что его дом окружили силовики. А затем перезвонил и сказал, что все в порядке. Приятель погибшего уверяет, что Бородин занимался журналистскими расследованиями и паранойя в его поступках присутствовала.

Как известно, помимо обнародования информации о наемниках "Вагнера", Бородин писал об истории с Настей Рыбкой в контексте офшоров Олега Дерипаски, о войне против фильма Алексея Учителя "Матильда", а также о коррупции в следственном комитете Свердловской области.

Отмечается, что прощание с Максимом Бородиным пройдет в среду, 18 апреля, в 12:00 в траурном зале городской больницы №40 в Екатеринбурге. Журналиста намерены похоронить в городе Армавиль на местном кладбище.

Напомним, Бородин выпал из окна своей квартиры, которая расположена на пятом этаже. От полученных травм, не приходя в сознание, мужчина скончался в больнице.