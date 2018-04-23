Революция в Армении: К участникам протестов в Ереване присоединились военные

В Минобороны Армении заявили, что к митингующим против правительства в Ереване присоединилась часть военнослужащих.

На сторону демонстрантов стали сотни мужчин в военной форме, пишет Reuters. По данным Минобороны, в акции участвуют военнослужащие миротворческой бригады, которые покинули расположение своей части без разрешения. В заявлении сказано, что ведомство "решительно осуждает военнослужащих миротворческой бригады", присоединившихся к протестам.

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В Минобороны напомнили, что солдаты ограничены в правах на свободу собрания в связи со своим статусом. Их участие в беспорядках может быть наказано по закону.

Напомним, в Ереване были задержаны 228 активистов, которые устроили демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна. Позднее стало известно, что в столице Армении продолжаются массовые протесты, которые поддержали своим присутствием десятки тысяч человек.