У Трампа планируют выдвинуть дипломата с украинскими корнями на высокий пост в Госдепе — СМИ

В США администрация президента Дональда Трампа планирует выдвинуть высокопоставленного дипломата времен американского лидера Джорджа Буша с украинскими корнями, эксперта по вопросам внешней политики Полу Добрянски на высокую политическую должность в Государственном департаменте.

Аналитик может заменить на втором по рангу посту в ведомстве Томаса Шеннона — заместителя государственного секретаря по политическим вопросам, который объявил о намерении уйти на пенсию, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Ранее Добрянски работала на должностях специального посланника США в Северной Ирландии и заместителя госсекретаря Штатов в глобальных делах.

Дипломат родилась в американской семье украинского происхождения. Ее отец — Лев Добрянски — много лет возглавлял Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА). Сейчас она работает старшим научным сотрудником Центра наук и международных отношений Белфер в Гарварде.

Ранее стало известно, что в США сенат одобрил кандидатуру бывшего директора Центрального разведывательного управления государства — Майка Помпео — на пост госсекретаря.