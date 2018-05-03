Опубликованы трейлеры самых ожидаемых фильмов лета-2018: видео

Критики назвали десять кинолент.
Одними из наиболее популярных фильмов предстоящего лета, по мнению критиков будут "Мстители: Война бесконечности", премьера которого запланирована на 26 апреля, сиквел "Дэдпула", который выйдет в прокат 18 мая, и фильм о молодом Хане Соло, выход которого запланирован на 25 мая.
Как отмечает издание USA Today со ссылкой на мнение критиков, летом 2018 года на пике славы будут десять кинолент.
"Мстители: Война бесконечности".
"Дэдпул-2"
"Соло. Звездные войны".
"Реинкарнация".
"8 подруг Оушена".
"Суперсемейка".
"Парк Юрского периода: Падшее царство".
"Человек-муравей и Оса".
"Mamma Mia! 2"
"Миссия невыполнима: Фолаут"
Напомним, бразильский фотограф Патрик Струйс реализовал оригинальный фотопроект. Он показал на снимках мимику людей, которые просматривают порно-ролики и фильмы для взрослых.