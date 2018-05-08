"Хороший россиянин – синий": украинцы возмутились, что в Тель-Авиве Coca-Cola продает швепс в "матрешках"

Сначала Литва обвинила Adidas в "ностальгии по империи" из-за спортивной формы, а теперь украинский журналист выдвинул аналогичные претензии корпорации Coca-Cola.

Оказывается, в израильском Тель-Авиве Coca-Cola продает напитки Schweppes в синих жестяных банках с изображением матрешки и надписью "Original Russchian".

Фото бутылки разместил у себя в Facebook журналист Василий Крутчак, подписав его "Удар в спину от корпорации Coca-Cola".

Такой маркетинговый ход компании возмутил и ряд других пользователей. В комментариях под постом люди написали: "Хороший россиянин – синий россиянин", уточнив впоследствии, что "синий" значит "мертвый".

А пользователь Ilya Aizenshtat отметил: "Это ж запивон для водки. Чей он должен быть?"

Как сообщалось, Владимир Вятрович напомнили Adidas об ответственности за распространение советской символики на территории Украины.

Позднее с сайта Adidas исчезла продукция с советской символикой. Недавно вспыхнувший скандал вокруг всемирно известного спортивного бренда, похоже, подошел к концу.

Ранее сообщалось, что знаменитый спортивный бренд удивил новым логотипом LDNR.