"Хороший россиянин – синий": украинцы возмутились, что в Тель-Авиве Coca-Cola продает швепс в "матрешках"

Такой маркетинговый ход компании возмутил ряд пользователей.
Сначала Литва обвинила Adidas в "ностальгии по империи" из-за спортивной формы, а теперь украинский журналист выдвинул аналогичные претензии корпорации Coca-Cola.
Оказывается, в израильском Тель-Авиве Coca-Cola продает напитки Schweppes в синих жестяных банках с изображением матрешки и надписью "Original Russchian".
Фото бутылки разместил у себя в Facebook журналист Василий Крутчак, подписав его "Удар в спину от корпорации Coca-Cola".
Такой маркетинговый ход компании возмутил и ряд других пользователей. В комментариях под постом люди написали: "Хороший россиянин – синий россиянин", уточнив впоследствии, что "синий" значит "мертвый".
А пользователь Ilya Aizenshtat отметил: "Это ж запивон для водки. Чей он должен быть?"
Как сообщалось, Владимир Вятрович напомнили Adidas об ответственности за распространение советской символики на территории Украины.
Позднее с сайта Adidas исчезла продукция с советской символикой. Недавно вспыхнувший скандал вокруг всемирно известного спортивного бренда, похоже, подошел к концу.
Ранее сообщалось, что знаменитый спортивный бренд удивил новым логотипом LDNR.